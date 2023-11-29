Неймар просил нюдсы у модели OnlyFans. Девушка не сбросила и посоветовала подписаться на ее аккаунт
Неймар просил нюдсы у модели OnlyFans.
В интернет попала периписка Неймара с моделью Алин Фариа в инстаграме.
«У тебя есть нюдсы? Когда я буду в Сан-Паулу, обязательно сообщу», – написал Неймар девушке. Модель ответила со смущенными эмодзи: «У меня есть несколько». Неймар продолжил: «Какие? Я хочу глянуть».
Но Фариа не стала сбрасывать фото Неймару и сказала, чтобы форвард «Аль-Хилаля» оформил платную подписку на ее аккаунт на платформе. Бразилец ответил, что открывал ссылку, но на странице ничего не было.
«Ты должен подписаться, детка. Там есть фото. Я пойду спать, береги себя. Спокойной ночи. Я научу тебя позже, если ты не сможешь открыть страницу», — заключила Фариа.