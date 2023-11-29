Неймар просил "нюдсы" у модели OnlyFans

«У тебя есть нюдсы? Когда я буду в Сан-Паулу, обязательно сообщу», – написал Неймар девушке. Модель ответила со смущенными эмодзи: «У меня есть несколько». Неймар продолжил: «Какие? Я хочу глянуть».

Но Фариа не стала сбрасывать фото Неймару и сказала, чтобы форвард «Аль-Хилаля» оформил платную подписку на ее аккаунт на платформе. Бразилец ответил, что открывал ссылку, но на странице ничего не было.