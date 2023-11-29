Депутат Госдумы Свищев: Минздрав против возвращения пива на стадионы
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Максиму СУТЧЕНКО о работе по возвращению пива на российские стадионы.
— Пока все в подвешенном состоянии. Какие-то силы притормаживают законопроект. У меня есть такое мнение, что это Минздрав. Там считают, что возвращение пива может повлиять на алкоголизацию общества. Я с этим категорически не согласен. Но вот есть такой момент у коллег из Минздрава, — заявил Свищев.
— Но ведь сейчас уже есть Fan ID.
— Это мы с вами понимаем, что благодаря Fan ID известно, кто заходит на стадион, как заходит, от кого можно ожидать каких-то провокаций, хулиганства. При этом, видите, есть сдерживающий фактор в виде особого мнения отдельных министерств.
— Можно ли как-то переубедить Минздрав?
— Мы занимаемся этим. Периодически поднимаем этот вопрос — проводим круглые столы. Пока побороть это не получается. Но, думаю, это вопрос времени.
— В следующем году возможно возвращение пива?
— Мы не откладываем и не забываем этот законопроект. Он прошел первое чтение. Готовы поправки ко второму чтению. Чтобы запустить процесс, надо согласие Правительства. А из-за того, что есть ведомства, которые не согласуют обсуждение, пока держится все на паузе.