Минздрав против возвращения пива на стадионы

— Пока все в подвешенном состоянии. Какие-то силы притормаживают законопроект. У меня есть такое мнение, что это Минздрав. Там считают, что возвращение пива может повлиять на алкоголизацию общества. Я с этим категорически не согласен. Но вот есть такой момент у коллег из Минздрава, — заявил Свищев.