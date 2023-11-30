Все оказалось совсем не так и сегодня имя Милохина ничего не значит для бывших фанатов. Однако, хочется поговорить не о нем, а о том, что чувствует Женя Медведева после отъезда Дани. Великая тренер Татьяна Тарасова вспомнила, как Жене приходилось выпутываться, оставшись на льду одной. Милохин ей абсолютно не нравится и ничего, кроме полной безответственности, у Тарасовой с ним не ассоциируется. - Popcake.tv