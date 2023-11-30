Уткин назвал комментатора Черданцева невыносимым

«Еще раз вам объясняю. Повторяю шутку, как будто вы милиционеры на работе — доходит не сразу, как в классическом советском анекдоте. Черданцев стал практически как Ленин в Мавзолее — оба невыносимы. Не-вы-но-си-мы. Счастье — это когда тебя понимают», — заключил Уткин.