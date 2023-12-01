В МОК оценили готовность Парижа обеспечить безопасность во время Олимпиады

"Я не могу спекулировать на тему того, что произойдет во время Игр. Я мог бы предложить вам обратиться с этим вопросом к соответствующим органам власти, которые отвечают за вопросы безопасности. Но если опираться на оценку ряда экспертов, которые участвовали в подготовке предыдущих Игр, то она свидетельствует о том, что взаимодействие всех служб, ответственных за безопасность, налажено очень хорошо. И это подтверждается проведением Кубка мира по регби", - сказал Дюби.