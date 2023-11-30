Комментатор «Матч ТВ» ответил на подкол от Василия Уткина
Спортивный комментатор Георгий Черданцев в своем Telegram-канале опубликовал пост, который является возможным ответом на реплику Василия Уткина, рассказавшего про него шутку в новом выпуске программы "Футбольный клуб".
"Еще раз вам объясняю. Повторяю шутку, как будто вы милиционеры на работе - доходит не сразу, как в классическом советском анекдоте. Черданцев стал практически как Ленин в Мавзолее - оба невыносимы. Не-вы-но-си-мы. Счастье - это когда тебя понимают", - заявил Уткин.
"Раньше была такая поговорка: у кого что болит, тот о том и говорит", - написал Черданцев.
Газета.Ru: главные новости