Комментатор «Матч ТВ» ответил на подкол от Василия Уткина

"Еще раз вам объясняю. Повторяю шутку, как будто вы милиционеры на работе - доходит не сразу, как в классическом советском анекдоте. Черданцев стал практически как Ленин в Мавзолее - оба невыносимы. Не-вы-но-си-мы. Счастье - это когда тебя понимают", - заявил Уткин.