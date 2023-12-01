Российская пловчиха рассказала о русских и украинцах в США

"Там сейчас все русские и украинцы, когда идешь по набережной, такое ощущение, что находишься в Москве. Но на самом деле бывает по-разному. Было тяжело, даже по той причине, что все спрашивают - каждому хочется высказать свое мнение, узнать мое. Определенное напряжение было, поэтому хотелось вернуться, чтобы расслабиться, - тут у меня хотя бы не спрашивают, откуда у меня акцент и что я думаю", - сказала Ефимова.