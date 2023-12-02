Россияне назвали свои любимые зимние виды спорта

Больше половины опрошенных жителей России увлекаются катанием на сноуборде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование BestDoctor и "Роза Хутор".

© Youtube

Катание на сноуборде интересно 54% россиян. Беговые и горные лыжи интересны каждому пятому — 25%. Кататься на коньках нравится 19% респондентов, хоккей — 2%. Причинами для занятий зимними видами спорта опрошенные назвали желание поддерживать физическую форму (29%) и хорошо проводить время (27%). Заботой о здоровье объяснили такое увлечение 22% россиян, а стремлением снять стресс — 15%.

Интересно, что сноубординг популярен лишь у 26% москвичей, но у 63% петербуржцев. Также жители культурной столицы выбирают беговые и горные лыжи (29%), катание на коньках (6%) и хоккей (2%).