Американский экс-пловец Клит Келлер приговорен к трем годам условного заключения.

Келлер был замечен на видео во время беспорядков в Вашингтоне – он оказался в толпе, ворвавшейся в здание Капитолия 6 января 2021 года.

Спортсмену были предъявлены обвинения в участии в гражданских беспорядках, воспрепятствовании правоохранительным органам, умышленном проникновении или нахождении в здании с ограниченным доступом без законных оснований, нарушении общественного порядка на территории Капитолия и хулиганском поведении.

Он признал себя виновным только по одному пункту из семи – незаконное проникновение в Капитолий.

Помимо трех лет условно, Келлер приговорен к шести месяцам домашнего ареста и 360 часам общественных работ. Прокуроры добивались для него десяти месяцев тюремного заключения.