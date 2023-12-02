Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер приговорен к трем годам условно за участие в штурме Капитолия
Американский экс-пловец Клит Келлер приговорен к трем годам условного заключения.
Келлер был замечен на видео во время беспорядков в Вашингтоне – он оказался в толпе, ворвавшейся в здание Капитолия 6 января 2021 года.
Спортсмену были предъявлены обвинения в участии в гражданских беспорядках, воспрепятствовании правоохранительным органам, умышленном проникновении или нахождении в здании с ограниченным доступом без законных оснований, нарушении общественного порядка на территории Капитолия и хулиганском поведении.
Он признал себя виновным только по одному пункту из семи – незаконное проникновение в Капитолий.
Помимо трех лет условно, Келлер приговорен к шести месяцам домашнего ареста и 360 часам общественных работ. Прокуроры добивались для него десяти месяцев тюремного заключения.
Келлер – олимпийский чемпион Афин-2004 и Пекина-2008 в эстафете, двукратный чемпион мира.
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер приговорен к трем годам условно за участие в штурме Капитолия
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