"Пари НН" установил мировой рекорд по хороводу в кокошниках вокруг поля

Мировой рекорд по хороводу и кокошникам установлен на стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщается в telegram-канале ФК «Пари НН».

Напомним, команда решила собрать перед матчем 17-го тура российской премьер-лиги с «Уралом» самое большое количество людей в кокошниках. Они должны были водить хоровод. Головные уборы волонтеры выдавали всем желающим.

Перед началом игры хоровод был запущен вокруг поля и трибун. Как видно на кадрах, для установления рекорда традиционные русские женские головные уборы надели даже мужчины. Для фиксации достижения приехали представители Книги рекордов.

ДААААА! Мы это сделали!- отмечается в сообщении.