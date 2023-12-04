Sun: испанский бодибилдер-веган Альфредо Мартин умер в 30 лет

Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин умер в возрасте 30 лет
В возрасте 30 лет скончался испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил The Sun.
Первой о смерти блогера рассказала его подруга в социальных сетях. На данный момент причина смерти не известна.
В Сети мужчина был известен под именами Héroe Fitness и Villano Fitness и имел несколько сотен тысяч подписчиков. На своих страницах в социальных сетях он рассказывал о спортивном питании с веганской точки зрения, о спортивной фармакологии. Своим фанатам он помогал выстраивать систему тренировок и давал советы о наборе мышечной массы.
Блогер также открыто рассказывал в Интернете об употреблении анаболических стероидных препаратов, по словам самого Мартина, для улучшения внешнего вида и работоспособности, написал The Sun.
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