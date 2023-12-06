Баскетболисту-колясочнику грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков

На трассе М-7 «Волга» в Татарстане задержан инвалид-колясочник Иван Неклюдов, бывший параспортсмен из Уссурийска.

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Мужчина был остановлен для проверки документов. Полицейские обратили внимание, что мужчина сильно нервничает, после чего досмотрели машину и обнаружили на заднем сиденье 20 кг запрещённых веществ. Согласно предварительным оценкам, стоимость партии составляет около 60 млн рублей.