Украинцы стали защищать русскую девушку Мудрика

«Есть ли смысл задалбывать людей за отношения? Отвалите уже от этого Мудрика. Он не тот человек, которые будет делать что-то плохое себе или другим людям. Перестаньте хейтить, придите в себя, не будьте стадом баранов. Он в первую очередь футболист, а уже потом всё остальное. Никто не вправе критиковать за личную жизнь и выбор человека»