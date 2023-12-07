МОК сделал заявление о ситуации с допинг-контролем в России

«Было подчеркнуто, что допинг-контроль в России продолжается. В этом году у российских спортсменов было взято более 10 500 проб, несмотря на крайне ограниченное число нейтральных атлетов, участвующих в международных соревнованиях.



Это означает, что России остается в топ-10 среди тестируемых стран. Также было отмечено, что в 2023 году Международное агентство по тестированию (ITA) провело более 400 внесоревновательных тестов среди спортсменов с российским гражданством.



Образцы крови и мочи транспортируются по строгой цепочке поставок во множество лабораторий за пределами страны. Любые неблагоприятные результаты анализа подвергаются мерам и мониторингу со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA)», – сообщили в МОК.