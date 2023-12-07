Новые регионы получат допсредства на восстановление спортивных объектов

Правительство РФ направит допфинансирование на восстановление спортивных объектов в новых регионах
Новые регионы РФ получат допфинансирование на восстановление спортивных объектов.
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Сегодня примем решение о поддержке ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Сегодня выделим дополнительные ресурсы на восстановление еще 10 объектов – это и ледовые арены, и бассейны, стадионы, учебные комплексы и школы.
Благодаря принятым мерам у любителей и профессиональных спортсменов появятся современные удобные места для тренировок, что будет способствовать развитию массового спорта в этих российских субъектах», – сказал премьер-министр.
Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поручил обратить особое внимание на интеграцию новых субъектов в систему российского спорта.
«Правительство ведет активную системную работу для решения этого вопроса. Ранее направили средства на капремонт спортивной инфраструктуры», – отметил Мишустин.
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