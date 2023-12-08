МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады в Париже в 2024 году

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже при условии соблюдения ими строгих условий. Об этом 8 декабря сообщается на сайте комитета.

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Согласно пресс-релизу, спортсмены с российским или белорусским паспортом будут допущены до участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе в случае прохождения квалификации в своих видах спорта. Отмечается, что также российским спортсменам нужно будет соответствовать антидопинговым стандартам, а также подписать Условия участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

В МОК уточнили, что в настоящее время из 4600 атлетов, квалифицировавшихся для участия в Олимпиаде в 2024 году, лишь 11 спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, в том числе восемь россиян и три белоруса.