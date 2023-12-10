Фетисов допустил ужесточение критериев допуска россиян на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) может ужесточить критерии допуска российских спортсменов к соревнованиям.

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Парламентарий отметил, что многие спортсмены не смогут принять участие в Играх даже в нейтральном статусе, поскольку не успеют отобраться. По вопросу участия россиян необходимо общее решение, сказал Фетисов в беседе с ТАСС.

В пятницу МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом организация World Athletics не стала снимать отстранение с российских легкоатлетов.