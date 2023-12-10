Губерниев призвал не считать врагами народа нейтральных атлетов из России

«Не надо так говорить, я буду их поддерживать. Если чудаки их будут хейтить, мы возьмем их под защиту. Обращать внимание на диванных пердунов, которые рассказывают, как они любят родину, не надо. Родина любит людей, а для атлета главное — выступать. Пусть они и в нейтральном статусе, но побеждают», — заявил Губерниев.