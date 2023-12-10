Ягудин оценил решение МОК о нейтральном статусе россиян

Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин назвал издевательством решение МОК о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, сообщает «Спорт-Экспресс». По его словам, этот шаг, как и решение не пускать российских силовиков на ОИ, выглядят «не по-пацански».

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Это издевательство. Плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры. Наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов. Не по-пацански поступают ребята из МОК, — сказал Ягудин.

МОК ранее допустил до Летних олимпийских игр в Париже восемь спортсменов из России и троих атлетов из Белоруссии. Речь идет о тех, кто смог пройти квалификацию в своих видах спорта.

На Игры не допустят спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности. В Париже будет запрещена символика России и Белоруссии на официальных мероприятиях.