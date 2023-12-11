НОК Белоруссии назвал дискриминационными условия допуска спортсменов на ОИ‑2024 — релиз
Национальный олимпийский комитет Белоруссии в релизе на официальном сайте прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 в Париже, назвав дискриминационными условия участия атлетов.
В пятницу МОК объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр 2024 в индивидуальном нейтральном статусе.
— Мы приветствуем допуск к Играм в Париже 2024 белорусских спортсменов, однако принятое решение не удовлетворяет интересам белорусского спортивного сообщества в полной мере. Существующие строгие ограничения, включая участие в соревнованиях без национальных символов, ограниченное количество квалификационных соревнований, недопуск спортсменов, выступающих в командных видах — все эти условия по прежнему являются крайне дискриминационными по отношению к атлетам нашей страны. Убеждены, что для сохранения целостности олимпийского движения скорейшее искоренение любого неравенства в спорте максимально соответствует интересам самого МОК.
Обращаем внимание, что не все международные федерации руководствуются рекомендациями и решениями МОК. В частности, Международная ассоциация легкоатлетических федераций даже не пытается скрыть откровенно дискриминационную и политизированную позицию по отношению к нашим спортсменам. В этой связи ожидаем четкие разъяснения «дискриминационных» условий доступа к участию в оставшихся квалификационных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже не только со стороны МОК, но и международных федераций как основных организаторов соревнований в своих видах спорта.
Как заявлялось ранее, НОК Белоруссии будет руководствоваться, прежде всего, интересами самих спортсменов, а также, несомненно, будет продолжать работу по восстановлению справедливости и полноценному участию наших спортсменов во всех соревнованиях, — говорится в заявлении НОК.
МОК в конце марта 2023 года огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Они включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Эти же требования теперь распространяются и на Олимпийские игры.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.