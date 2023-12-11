НОК Белоруссии назвал дискриминационными условия допуска спортсменов на ОИ‑2024

— Мы приветствуем допуск к Играм в Париже 2024 белорусских спортсменов, однако принятое решение не удовлетворяет интересам белорусского спортивного сообщества в полной мере. Существующие строгие ограничения, включая участие в соревнованиях без национальных символов, ограниченное количество квалификационных соревнований, недопуск спортсменов, выступающих в командных видах — все эти условия по прежнему являются крайне дискриминационными по отношению к атлетам нашей страны. Убеждены, что для сохранения целостности олимпийского движения скорейшее искоренение любого неравенства в спорте максимально соответствует интересам самого МОК.



Обращаем внимание, что не все международные федерации руководствуются рекомендациями и решениями МОК. В частности, Международная ассоциация легкоатлетических федераций даже не пытается скрыть откровенно дискриминационную и политизированную позицию по отношению к нашим спортсменам. В этой связи ожидаем четкие разъяснения «дискриминационных» условий доступа к участию в оставшихся квалификационных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже не только со стороны МОК, но и международных федераций как основных организаторов соревнований в своих видах спорта.



Как заявлялось ранее, НОК Белоруссии будет руководствоваться, прежде всего, интересами самих спортсменов, а также, несомненно, будет продолжать работу по восстановлению справедливости и полноценному участию наших спортсменов во всех соревнованиях, — говорится в заявлении НОК.