Президент Латвии допустил бойкот Олимпиады из-за допуска России

«На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть на Олимпиаде выступающих украинских или латвийских спортсменов. Но это, конечно, решение, которое должно быть принято правительствами и спортивными сообществами в каждой стране, и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и хорошо продумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские страны, которые недовольны этими решениями», — приводит слова Ринкевичса Lithuanian National Radio and Television.