Глава ОКР: на играх выступят лишь единицы россиян

«Ещё в конце марта, когда вышли первые рекомендации МОК в отношении международных спортивных федераций, я говорил, что эти условия неприемлемы, они абсолютно нелегитимны, правовая основа у этих решений отсутствует. Многие руководители спортивных федераций пытались изменить эти условия, эти рекомендации. В некоторых случаях это получилось, но тем не менее МОК настаивает на том, о чём заявил в марте, и на этих условиях подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх, и лишь единичные нейтрализованные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде. К сожалению, ОКР временно отстранён, мы в этом мероприятии не будем принимать участие, но мы уверены, что этот вопрос мы обсудим на ближайшем олимпийском собрании», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт». - Чемпионат.com