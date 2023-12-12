Глава ОКР: на играх выступят лишь единицы россиян
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что условия Международного олимпийского комитета (МОК) неприемлемы для подавляющего большинства отечественных спортсменов, лишь единицы из них согласятся на участие в Играх-2024. Его слова приводит РИА Новости. - Газета.Ru
«Ещё в конце марта, когда вышли первые рекомендации МОК в отношении международных спортивных федераций, я говорил, что эти условия неприемлемы, они абсолютно нелегитимны, правовая основа у этих решений отсутствует. Многие руководители спортивных федераций пытались изменить эти условия, эти рекомендации. В некоторых случаях это получилось, но тем не менее МОК настаивает на том, о чём заявил в марте, и на этих условиях подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх, и лишь единичные нейтрализованные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде. К сожалению, ОКР временно отстранён, мы в этом мероприятии не будем принимать участие, но мы уверены, что этот вопрос мы обсудим на ближайшем олимпийском собрании», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт». - Чемпионат.com
8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. - Lenta.ru