Международный олимпийский комитет (МОК) перепутал количество отобравшихся на Олимпийские игры-2024 россиян. Обновленные данные появились на сайте организации.

Ранее сообщалось, что на Игры-2024 квалифицировались восемь российских и трое белорусских спортсменов. Однако в обновленном заявлении указано, что в настоящее время оказались допущены только шесть россиян и пять белорусов.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN).