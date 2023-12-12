Глава ФИФА выступил с заявлением после избиения судьи в Турции

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с избиением президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей арбитра Халила Умута Мелера, работавшего на минувшем матче чемпионата Турции, где клуб Коджи играл с «Ризеспором» (1:1).

«В футболе абсолютно нет места насилию, как на поле, так и за его пределами. События, произошедшие на поле после матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор», абсолютно неприемлемы, и им нет места в нашем спорте и обществе.



Без официальных лиц матча нет футбола. Судьи, игроки, болельщики должны быть в безопасности для того, чтобы наслаждаться игрой. Я призываю соответствующие власти обеспечить строгое соблюдение этого требования на всех уровнях», — написал Инфантино в своей социальной сети.

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Президент футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа и еще два человека были арестованы во вторник по подозрению в совершении акта насилия в отношении судьи матча национального первенства. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

Инцидент произошел в понедельник вечером в Анкаре, где столичный "Анкарагюджю" принимал "Ризеспор" из черноморского Ризе. Матч завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, раньше выступавшего за "Ростов", а во втором тайме судья удалил Соу с поля. "Ризеспор" сравнял счет благодаря голу взятого в аренду у московского ЦСКА Адольфо Гайча на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

Коджа, президент клуба из Анкары и в прошлом депутат парламента от правящей Партии справедливости и развития, сразу после финального свистка выбежал на поле и ударил по лицу судью Халиля Умута Мелера. Упавшего арбитра стали бить ногами другие представители клуба, болельщики и футболисты "Анкарагюджю". В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности. Позднее прокуратура Анкары выдала ордер на арест президента "Анкарагюджю". Инцидент также стал предметом разбирательства Федерации футбола Турции, ведущие турецкие клубы "Галатасарай", "Фенербахче", "Бешикташ", "Трабзонспор" и другие осудили ЧП.

Футбольный судья Халил Умут Мелер, избитый президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей после матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1), рассказал о словах нападавшего во время данного инцидента.

«Фарук Коджа кричал мне: «Я прикончу тебя!» Затем он снова обратился ко мне и сказал: «Я убью тебя». Я являюсь истцом и заявителем в этом деле против Коджи и других лиц. Я не пойду на компромисс», — приводит слова Мелера A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Президента «Анкарагюджю» Фарук Коджа дал показания по делу об избиении футбольного арбитра Халила Умута Мелера после матча 15 го тура чемпионата Турции с «Ризеспором», сообщает TRT Haber.

— Изначально я планировал подойти к судье и выразить ему на словах критику за неправильные решения и плюнуть в лицо, но затем ударил. Такой удар не причинит серьезного вреда. Он стоял на месте 5–10 секунд, а потом упал на газон.



Меня сразу увели с поля из за больного сердца. Мне неизвестны другие события вокруг ситуации, кроме этого, — заявил Коджа.

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, ударивший судью после матча турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1), может сесть в тюрьму на срок от одного года до трёх лет по статье об умышленном причинении вреда государственному служащему. Об этом информирует A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что, помимо уголовного наказания, в случае признания вины Коджа может быть отстранён от деятельности в футболе сроком на 1,5–2 года. При этом подчёркивается, что наказание может быть увеличено вдвое по причине нападения на судью именно на футбольном поле.

Турецкий арбитр Халил Умут Мелер заявил, что завершит карьеру после инцидента с избиением во время матча между клубами «Анкарагюджю» и «Ризеспор» в 15-м туре чемпионата страны. Об этом сообщает A Spor.

По информации издания, Мелер объявил о завершении карьеры навестившим его в больнице спортивным функционерам, сказав: «С меня хватит».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прокомментировал избиение арбитра Халила Умута Мелера президентом футбольного клуба «Анкарагюджю» после матча 15-го тура турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1).

«Я осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера после матча ««Анкарагюджю» -«Ризеспор», сыгранного сегодня вечером, и желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте», — написал Эрдоган в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. Коджу задержали после этого инцидента.

Президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши на пресс-конференции заявил о переносе ближайших матчей во всех лигах.

EPA/TACC

«Это нападение – ночь позора для турецкого футбола.



Футбольные матчи – это не война, в конце нет смертей. Не все команды могут стать чемпионами одновременно. Мы все должны это понимать. Мы призываем всех взять на себя ответственность», – сказал Бююкекши.

Глава федерации также заявил, что «Анкарагюджю» и его менеджерам грозит «самое суровое» наказание.

Пресс-служба «Анкарагюджю» опубликовала извинения после инцидента с избиением судьи президентом клуба после матча турецкой Суперлиги с «Ризеспором».

«Мы опечалены инцидентом, произошедшим сегодня вечером. Приносим извинения турецкой футбольной общественности и всему спортивному сообществу за печальный инцидент, произошедший после матча с «Ризеспором» на стадионе «Эрьяман», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.

Избиение турецкого арбитра Халила Умута Мелера является варварством, все задействованные лица должны понести максимально суровое наказание, считает экс арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.

— Дикость и варварство, в современном футболе такого вообще не должно быть. Понятно, что эмоции бьют через край, но держать то в руках себя надо. Подобное категорически недопустимо. Мое мнение, что клуб, президент, стадион должны понести максимально возможное суровое наказание, чтобы впредь такое не повторялось не только в самой Турции, но и во всем мире, где уже увидели эти дикие кадры. Наказание должно быть в назидание абсолютно для всех участников профессионального футбола. Все таки мы не какие то животные, и футбол — это праздник и развлечение для зрителей, а не арена для насилия. Думаю, никому не хотелось бы, чтобы наш любимый вид спорта превращался в подобное животное действие.

— Владелец клуба, который ударил судью, должен быть отлучен от футбола пожизненно?