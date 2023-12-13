Роднина считает, что президентство Трампа не отразится на спорте в России

Депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о том, что возможное новое президентство Дональда Трампа в США не отразится на спорте в России, передает Sport24.

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"Сильного влияния на МОК и остальные международные спортивные организации он не окажет. Надеяться на избрание Трампа не стоит — нужно самим работать", - сказала Роднина.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая "мирную миссию олимпийского движения".