В Госдуме отреагировали на слова Путина о решении МОК

«Спортсмены годами тренируются. Я говорил, что им нужно дать возможность выступить на крупнейших соревнованиях. Наш флаг, не наш — все знают, что это наши спортсмены. Нужно внимательно проанализировать, какие условия предлагает МОК», — сказал Путин.