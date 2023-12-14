Путин выступил против отстранения израильских спортсменов

«В этой связи, вы сейчас упомянули про Израиль, про израильских спортсменов, несмотря на события, происходящие в Газе, если бы я сейчас как-то поддержал это, то я бы уподобился этим международным спортивным чиновникам. Спорт вне политики, призван объединять людей», — сказал Путин.