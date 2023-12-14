В Госдуме боятся, что «Црвену Звезду» могут наказать за поддержку россиян

«Главное, чтобы сербов не наказали за эти скандирования. А так, они молодцы. Мы за сербов болеем. Они одни в Европе держатся из последних сил, чтобы поддерживать нас. Они делают это искренне, даже просить не надо. Они сами все чувствуют. Просто это их инициатива, если кто-то скажет, что это спецпропаганда Кремля, то они глубоко ошибаются», — сказала Журова.