МОК назвал виды спорта, в которых россияне смогут выступить на Олимпиаде

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что российские и белорусские спортсмены завоевали путевки на Олимпийские игры в Париже — 2024 в четырех видах спорта. Газета.Ru

«На сегодняшний день спортсмены, выступающие в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AINS), получили 11 квотных мест на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Из них шесть в борьбе, три в велоспорте, одно в академической гребле и одно в плавании», — говорится в сообщении. RT на русском