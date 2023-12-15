Глава РУСАДА предложила ввести биопаспорта потенциальным олимпийцам из всех стран мира

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентства (РУСАДА) отвечает на призыв Всемирного антидопингового агентства WADA) ввести биологические паспорта для российских спортсменов предложением распространить эту практику на всех потенциальных олимпийцев из других стран. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

В четверг Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало антидопинговые организации ввести биологические паспорта для нейтральных спортсменов из России, которые могут принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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"Программа биологического паспорта, как минимум стероидный модуль, ведется для всех тестируемых РУСАДА спортсменов, - сказала Логинова. - Было бы правильным ввести данное требование в отношении всех потенциальных участников Олимпийских игр, не только в отношении россиян. Отбор проб, который организован РУСАДА, проходит при соблюдении всех международных стандартов. Некоторые требования к организации процедуры допинг-контроля даже строже, чем у других антидопинговых организаций".

"Эксперты, которые действительно разбираются в вопросах тестирования, проанализировали всю необходимую информацию и сделали верные выводы. Ведущие российские спортсмены в 2023 году были неоднократно протестированы и РУСАДА, о чем информация размещена на нашем сайте, и международными организациями, эту информацию публикуют международные организации", - добавила глава РУСАДА.

РУСАДА спокойно реагирует на попытки дискредитировать российскую антидопинговую программу

"Мы уже сталкивались с попытками иностранных СМИ дискредитировать российскую антидопинговую программу и спокойно реагируем, - сказала Логинова. - Мы уверены, что у нас все в порядке: пробы анализируются в аккредитованных лабораториях, находятся на долгосрочном хранении и периодически подвергаются повторному анализу, спортсмены активно тестируются, причем тестирование проводится в том числе в "закрытых городах". Так ли дела обстоят у тех, кто периодически пытается поставить под сомнение качество нашей работы? Это еще надо проверить".

За последний год в иностранных СМИ не раз выходили заметки, которые ставили под сомнение качество антидопингового контроля российских спортсменов. При этом главным аргументом являлись данные с сайта РУСАДА о том, сколько раз национальным антидопинговым агентством тестировался тот или иной российский спортсмен, находящийся в международном пуле допинг-тестирования и проверяемый в основном международными федерациями, которые в отличие от РУСАДА не выкладывают в общий доступ информацию о тестировании всех атлетов из своих пулов.