Арина Соболенко опубликовала откровенные фото в купальнике

Соболенко завершила сезон 2023 на Итоговом чемпионате WTA, который прошёл в Канкуне (Мексика). Она не без труда вышла из группы, но в полуфинале со счётом 3:6, 2:6 проиграла польке Иге Свёнтек. Из-за этого поражения она не смогла завершить сезон на первой строчке рейтинга WTA — Свёнтек завоевала в Канкуне титул и вернулась на вершину рейтинга.