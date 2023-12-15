Международный олимпийский комитет назвали сектой

«Сегодня есть такая секта, которая называется МОК. Раньше это был Международный олимпийский комитет, у которого была хартия. А сегодня эта секта подвергается тотальному политическому давлению. Политиканы придумывают спортсменам разного рода рекомендации: скажите то, не пойте то, не одевайте то. Ничего подобного в хартии МОК нет», — заявил Мамиашвили.