«Это точно не олимпизм!» Поздняков — о решении МОК по допуску 6 россиян на Олимпиаду

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение МОК о допуске шести россиян к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Напомним, ранее заявлялось о восьми спортсменах, допущенных к стартам.

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«Эта цифра уже сама по себе даёт красноречивую оценку их усилий. Представителям МОК не стыдно эту цифру выносить, а у нас нет желания её комментировать. Всё ясно и без слов. Шесть! Шесть российских спортсменов прошли отбор на Олимпийские игры. При этом тысячи атлетов были физически отстранены от своей мечты, права реализоваться в профессии, представлять свою родину, спортивную организацию, команду.