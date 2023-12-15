Матыцин высказался об участии России на ОИ в Париже

«Мы с Олимпийским комитетом России (ОКР) будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов и, конечно, нашей великой страны, которая является гарантом развития международного спорта», — заявил Матыцин. Lenta.ru

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. ТАСС