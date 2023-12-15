Президент ОКР Поздняков объяснил, кому достанутся единовременные выплаты

«Речь идёт о спортсменах, которые представили олимпийскую команду России на Олимпийских играх. Речь идёт о всех, кто продолжает заниматься спортом и выступать, но из-за деструктивных действий или по моральным соображениям не могут выступать на международных соревнованиях», — сказал Поздняков на ежегодном олимпийском собрании.