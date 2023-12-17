Чехи о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе: МОК плевать на олимпийские идеи

На прошлой неделе стало известно, что российских спортсменов допустят до Олимпийских игр в нейтральном статусе.

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«Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств. В мире насчитывается 28 конфликтов, и все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом», - сказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Нейтральным спортсменам разрешат участвовать в Играх в соответствии с рекомендациями МОК, выпущенными весной этого года (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

МОК объявит имена россиян, которые смогут принять участие в соревнованиям после завершения проверки.

«Как указано в принципах, касающихся участия индивидуальных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортами на Олимпийских играх в Париже 2024 года: международные федерации должны будут предоставить список прошедших отбор и допущенных к участию нейтральных спортсменов в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/дисциплине, а затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о заявке по виду спорта. Это означает, что МОК сможет подтвердить имена только на более позднем этапе процесса», - отметили в организации.

Посетители чешского сайта Sport.cz высказали свое мнение по поводу допуска атлетов из России:

Valmeko: - Сегодня все можно купить. Мне интересно, почему все забыли про проблемы русских с допингом?

František Greiff: - Русские - чемпионы мира по подкупу спортивных боссов.

Zdeněk Myška: - Отвратительно. Я вычеркиваю эту Олимпиаду из своей жизни.

Vojtěch Rybák: - Это будет действительно позорная Олимпиада, если среди спортсменов из цивилизованных стран окажутся представители кровожадных режимов. Позор всем чиновникам МОК, которые подписались под этим.

Petr Prokeš: - Уже много лет я не наблюдаю за праздником коммерции, взяточничества и допинга. И не уделяю этому абсолютно никакого времени. Я никому не навязываю это, но в жизни есть более полезные вещи и занятия. Это все равно что сказать, что гитлеровская Германия может притворяться нейтральной, прикрываясь псевдофлагом.

Daniel František: - А допинг кушать им тоже разрешили?

Pavel Moravec: - Я согласен с тем, чтобы они должны соревноваться в Париже таким образом. Там не будет команд, а только индивидуальные атлеты, так что для меня это нормально. Плюс те, кто служил в армии, тоже не смогут там быть.

Ludmila Kukalova: - Pavel Moraveс, в России все по-другому, если ты не поддерживаешь режим, то ты даже не спортсмен... Их не пустит правительство РФ под нейтральным статусом.

Marek Tůma: - А террористов из Газы туда не пустят как нейтральных спортсменов? Это полный позор МОК и плевок в лицо всем честным спортсменам!

Věnek Koval: - Тех, кто служит в армии, туда не пустят. Почитайте внимательнее.

Marek Hanáček: - Они будут бойкотировать Олимпиаду. Уверен.

Miroslav Šilhavý: - Большая ошибка. Я бы считал нейтральным только того, кто не финансируется правительством Российской Федерацией, и задним числом убрал бы его имя с Олимпиады, если бы он впоследствии получил пожертвование или награду от РФ. Иначе эта игра в «нейтралитет» позорна.

Zbyněk Večeřa: - Нейтральный спортсмен? Нейтральный флаг? И откуда же эти нейтральные ребят? Пророссийский МОК плюет в лицо порядочным странам и спортсменам. Кубертен, наверное, переворачивается в могиле. Спортсмен приехал в Париж по российскому паспорту. Значит, он русский. Следовательно, он представляет Россию, а не Антарктиду.

Monika Silvestrova: - Хорошо бы бойкотировать Олимпиаду... если спортсмены не сделают этого, я точно не буду ее смотреть, и на наших, соревнующихся с русскими, мне тоже будет наплевать, и я знаю, что я не одинока в этом мнении.

Martin Havlíček: - МОК отвратителен, им наплевать на мораль и олимпийские идеи...