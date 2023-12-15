Тарасова о словах главы ОКР: само по себе заявление ужасное

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала ужасным заявление главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о полном отказе от финансирования отечественных спортсменов, которые поедут выступать на Игры в Париже в нейтральном статусе. Своим мнением она поделилась со Sport24.

Тарасова о словах главы ОКР: само по себе заявление ужасное
© РИА Новости

«Само по себе заявление ужасное, конечно. Почему страна не может поддержать спортсменов, которые выбрали такой путь? Но, думаю, что так надо было сказать из-за условий МОК — если едешь на Олимпиаду, то должен отказаться от ОКР. Скорее всего, так нужно было сказать. У нас в стране много богатых людей, которые помогут спортсменам доехать до Олимпиады», — заявила Тарасова.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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