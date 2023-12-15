Тарасова о словах главы ОКР: само по себе заявление ужасное

«Само по себе заявление ужасное, конечно. Почему страна не может поддержать спортсменов, которые выбрали такой путь? Но, думаю, что так надо было сказать из-за условий МОК — если едешь на Олимпиаду, то должен отказаться от ОКР. Скорее всего, так нужно было сказать. У нас в стране много богатых людей, которые помогут спортсменам доехать до Олимпиады», — заявила Тарасова.