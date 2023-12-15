ОКР прекратил финансирование российских спортсменов в нейтральном статусе
Олимпийский комитет России (ОКР) не станет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. ТАСС
«Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтрализованных атлетов», — заявил Поздняков. RT на русском
8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Газета.Ru
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