ОКР прекратил финансирование российских спортсменов в нейтральном статусе

Олимпийский комитет России (ОКР) не станет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков . ТАСС

«Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтрализованных атлетов», — заявил Поздняков. RT на русском