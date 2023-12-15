Тарасова назвала главную мечту в 2024 году

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Матч ТВ» заявила, что верит в возвращение российских атлетов на международные соревнования в будущем году.

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По ее словам, это будет лучшим подарком для нее в будущем году.

«Чего я жду в 2024 году в фигурном катании? Полноценного возвращения российских спортсменов на международную арену», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

8 декабря МОК допустил российских атлетов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.