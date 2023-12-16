Александр Медведев о выступлении Россиян на ОИ: это уже дело совести спортсменов

"Насчет ущемления наших спортсменов не знаю. Если дан зеленый свет, поезжайте. При этом важно не изменить себе. Это уже дело совести каждого спортсмена", - сказал Медведев.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные.

Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов. В этом же сообщении МОК подчеркнул, что "никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх" и "никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры".