LA Vie Senegalaise: дом игрока "Спартака" Бальде ограбили в Каталонии

Дом игрока московского "Спартака" Кейта Бальде, который сейчас выступает в испанской Сегунде за "Эспаньол", ограбили в Каталонии, передает LA Vie Senegalaise.
Грабители проникли в дом, когда там находилась только мать футболиста. Трое неизвестных мужчин взяли мать футболиста в заложники, заперев ее в комнате. Женщина смогла покинуть комнату и вызвала полицию. Сейчас по данному делу идет разбирательство. Бальде перешел в "Спартак" летом 2022 года на правах свободного агента. Его последним клубом был итальянский "Кальяри". Также сенегальский форвард известен по выступлениям за "Сампдорию", "Монако" и "Лацио".
В текущем сезоне Бальде провел за "Эспаньол" десять матчей, не отметившись результативными действиями. В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.