LA Vie Senegalaise: дом игрока "Спартака" Бальде ограбили в Каталонии

Грабители проникли в дом, когда там находилась только мать футболиста. Трое неизвестных мужчин взяли мать футболиста в заложники, заперев ее в комнате. Женщина смогла покинуть комнату и вызвала полицию. Сейчас по данному делу идет разбирательство. Бальде перешел в "Спартак" летом 2022 года на правах свободного агента. Его последним клубом был итальянский "Кальяри". Также сенегальский форвард известен по выступлениям за "Сампдорию", "Монако" и "Лацио".