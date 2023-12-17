Фигурист Костомаров: был момент, когда я жалел, что меня спасли

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в интервью Первому каналу признался, что во время нахождения в больнице не ощущал боли до того момента, пока ему не сказали о необходимости ампутировать руки и ноги.

Костомаров заявил о сожалении из-за своего спасения
© РИА Новости

«Был момент, когда я чуть ли не жалел, что меня спасли? Это действительно было. Мне кажется, такое чувство может посетить любого человека, который лишается своих конечностей. Тем более что я спортсмен, фигурист. Не понимал, зачем и для чего я здесь остаюсь», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

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22 августа фигурист впервые появился на публике, выйдя на лед вместе со своей супругой во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви». В декабре 2023 года Костомаров вышел на лед на протезах.

Ранее Авербух заявил, что зрители увидят Костомарова на гала-шоу.

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