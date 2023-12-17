Костомаров заявил о сожалении из-за своего спасения

«Был момент, когда я чуть ли не жалел, что меня спасли? Это действительно было. Мне кажется, такое чувство может посетить любого человека, который лишается своих конечностей. Тем более что я спортсмен, фигурист. Не понимал, зачем и для чего я здесь остаюсь», — заявил Костомаров.