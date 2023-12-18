Домнина заявила, что Костомарова вдохновила поддержка людей

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, рассказала о мотивации своего мужа после ампутации. "Переломный момент был, когда мы, еще ни с кем не встречаясь, выложили видео. Он понял, какое количество людей его поддерживает и видит в нем столько силы. Его это как-то вдохновило. Сейчас, когда он бывает в упаднических настроениях - это нормально, невозможно всегда быть в хорошем настроении, - его эта всеобщая любовь очень поддерживает", - сказала Домнина в эфире подкаста "Произвольная программа". В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах. 17 декабря Костомаров вышел на лед со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой и исполнил номер с ОИ 2006 года "Кармен".