Роналду стал самым популярным спортсменом по запросам в Google за всю историю

В компании Google опубликовали имя спортсмена, который был признан самым популярным спортсменом по запросам поисковика за всю его историю. Им стал сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Помимо Роналду в топ-10 спортсменов вошел аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча". По ходу карьеры он выступал за мадридский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг". 2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра" - Кубкок арабских чемпионов.