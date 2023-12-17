Андрей Мостовой вместе с подругой Мудрика сходил на концерт в Дубае

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой вместе с Виолеттой Грачёвой, которая является подругой украинского игрока «Челси» Михаила Мудрика, сходил на музыкальный концерт в Дубае.

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Мостовой и Грачёва выложили истории в социальных сетях с одинаковой локацией с этого мероприятия, на котором исполнялись песни из жанра рэп.

При этом Мостовой активно лайкает Виолетту в социальных сетях. А летом 2022 году также появились одинаковые истории у них обоих о том, как они катаются в Санкт-Петербурге на лодке по реке.