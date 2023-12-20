На Сахалине ограничили движение по некоторым дорогам из-за метели

На Сахалине из-за циклона и плохой видимости на дорогах перекрыли некоторые участки дорог и прекратили движение междугородних автобусов. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Так, движение ограничили для всех видов транспорта на участке дорог: Лиственничное — Охотское, Южно-Сахалинск — Корсаков, Южно-Сахалинск — Оха и Долинск — Быков. Также ведомстве объявило о приостановке движения автобусов на 11 маршрутах. На расчистке региональных и федеральных автомобильных дорог работают более 190 единиц дорожной техники и 116 рабочих. Однако на некоторых участках работу осложняют сильный ветер и метель. До этого сообщалось, что более 570 тыс. потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках, Ростовской области остались без энергоснабжения, которое было нарушено из-за непогоды. Без света в ЛНР остались 253 тыс. чел., в Донецкой народной республике — 233 тыс. чел., в Ростовской области электроэнергии лишились 89 тыс. человек.