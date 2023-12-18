Российская теннисистка выложила фото в ярком бикини

Российская теннисистка Анастасия Потапова в своих социальных сетях поделилась фотографией с отдыха. Девушка позирует в ярко-розовом купальнике на фоне одного из отелей Абу-Даби.

© РИА Новости

Потапова является победительницей пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде). В 2016 году россиянка выиграла юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она являлась первой ракеткой мира в рейтинге ITF среди юниоров.

Соцсети

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 28-е место (1588 очков). Лучшей из россиянок является Людмила Самсонова, она 16-я (2650 очков). Продолжает лидировать представительница Польши Ига Свентек, набравшая 9295 очков. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко (9050 очков). Представительница США Кори Гауфф третья (6580 очков).