Роднина: МОК не допустил нас на ОИ, а просто поиздевался

«МОК не допустил нас, а просто поиздевался. Армейцы и динамовцы — это два сильнейших спортивных общества нашей страны, которые на протяжении всей истории советского и российского спорта завоевали больше всего медалей, и они не допущены. Командные виды спорта не допущены. Олимпийские квалификации во многих видах уже закончились. Поэтому абсолютно неправильно говорить о том, что МОК кого то допустил», — сказала Роднина.