Роднина: МОК не допустил нас на ОИ, а просто поиздевался

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских спортсменов на Олимпийские игры. Газета.Ru
«МОК не допустил нас, а просто поиздевался. Армейцы и динамовцы — это два сильнейших спортивных общества нашей страны, которые на протяжении всей истории советского и российского спорта завоевали больше всего медалей, и они не допущены. Командные виды спорта не допущены. Олимпийские квалификации во многих видах уже закончились. Поэтому абсолютно неправильно говорить о том, что МОК кого то допустил», — сказала Роднина. МАТЧ ТВ
Ранее МОК уточнил, в каких видах спорта россияне отобрались на Олимпиаду-2024 в Париже. Sports.ru