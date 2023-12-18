В Европе начали расследование в отношении соцсети X

Еврокомиссия (ЕК) начала официальное расследование в отношении соцсети X (бывшая Twitter) по обвинению в нарушении борьбы с дезинформацией. Об этом Тьерри Бретон в своем аккаунте в X.

«Сегодня мы запустили официальные процедуры устранения нарушений против X», — написал Бретон, приложив соответствующий документ.

Соцсеть обвиняют в нарушении обязательств по удалению нелегального контента и дезинформации. Кроме того, X заподозрили в разработке интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение, отметил Бретон.

Согласно нормам европейского закона о цифровых услугах, соцсеть может получить штраф в размере до шести процентов от всей прибыли. Кроме того, если X откажется выполнять требования ЕК, то она может быть заблокирована на всей территории Европейского союза.

В октябре Евросоюз начал проверку в отношении X из-за распространения на платформе дезинформации о палестино-израильском конфликте.